Le mani della mafia sul gelato due arresti e sei indagati | Gli utili per sostenere Cosa Nostra e i suoi detenuti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Questa mattina è scattata un’operazione antia Palermo: sono state arrestate due persone nell’ambito di un’inchiestaDda. In manette sono finiti il boss Michele Micalizzi e l’imprenditore Mario Mancuso. Il primo è uno storico appartenente alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo, più volte condannato, tra l’altro, per associazione mafiosa Micalizzi ha 75 anni ed è il genero dello storico capoRosario Riccobono, nemico di Totò Riina. Tornato in libertà nel 2015 dopo 20 anni di carcere, e dopo aver trascorso un periodo di tempo a Firenze, nel 2023 è stato nuovamente arrestato nell’ambito dell’operazione “Metus” in quanto accusato di aver scalato i verticicosca mafiosa. Mancuso era invece il capoMagi srl, dichiarata fallita nel 2021, che gestiva le gelaterie a marchio Brioscià.