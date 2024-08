Guida TV Sky Cinema e NOW | La terra promessa Lunedi 12 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è una selezione di film che promette di soddisfare ogni gusto. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai guardare "La", un dramma storico diretto da Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen. Ambientato nel 1755, racconta la storia di Ludvig von Kahlen, che cerca di rendere coltivabile la brughiera mentre affronta la resistenza di un latifondista spietato. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, c'è "Il segreto dei suoi occhi", un remake del thriller argentino vincitore dell'Oscar con Nicole Kidman e Julia Roberts. L'ex agente dell'FBI protagonista insegue da 13 anni il criminale che ha brutalmente ucciso la figlia di una collega.