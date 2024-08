Grecia violento incendio alla periferia di Atene | migliaia di persone evacuate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Graverme ina seguito di un violentissimo rogo divampato all’improvviso. Due ospedali sono stati sgomberati, mentre uno stadio è stato aperto per ospitare gli sfollati. Il ministero della Protezione Civile ha invitato via sms i residenti della regione colpita a lasciare le loro case. La protezione civile greca ha ordinato l’evacuazione di diverse località nellanord-orientale di, minacciate da un graveiniziato domenica 11 agosto e in continua espansione. Intorno alle 15, l’ha portato all’evacuazione della storica città di Maratona, 40 km a nord-est di, che conta oltre 7.000 abitanti. Almeno altre cinque comunità sono statenelle prime ore del mattino del 12 agosto, così come due ospedali, uno pediatrico e l’altro militare, a Penteli, una quindicina di chilometri a nord-est della capitale.