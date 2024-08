Google | Con l’intelligenza artificiale monitoriamo i confini degli incendi boschivi

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le mappedeisono ora disponibili in nuovi paesi in Europa e Africa «Grazie all’AI, siamo in grado di fornire un monitoraggio dettagliato deinella Ricerca e nelle Mappe. E oggi, in un’estate da record come quella che stiamo vivendo, stiamo rendendo disponibile questo strumento in 15 nuovi paesi». Questa la nota diin merito al nuovo strumento che consente l’individuazione deigrazie all’utilizzo del. L’azienda statunitense comunica di aver esteso questo strumento a nuovi paesi tra cui Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Kenya, Monaco, Montenegro, Portogallo, Ruanda, Slovenia, Spagna e Turchia.