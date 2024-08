Gli Ayatollah hanno la super-arma di Putin? Tricarico lo scenario da brividi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'attacco dell'Iran a Israele come rappresaglia all'uccisione del capo politico di Hamas da parte dello Stato ebraico sembra imminente e inevitabile. L'esercito israeliano è in stato di massima allerta e siamo a un passo dall'espansione del conflitto in Medio Oriente, aperto dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, a livello regionale. Ad analizzare lodal punto di vista militare e strategico nel corso dello speciale di 4 di sera, su Rete 4, in onda lunedì 12 agosto, è il generale Leonardoche indica il pericolo maggiore insito nell'attesa offensiva di Teheran. I sistemi di difesa israeliani, integrati dall'apporto di statunitense e britannico, sono a pieno regime e "assolutamente oliati e pronti a reagire", spiega l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.