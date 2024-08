Gasparri attacca Vannacci per le parole su Paola Egonu | Scatola cranica vuota

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024)per lesuMauriziosi scaglia contro Robertodopo ledi quest’ultimo su, pronunciate poche ore dopo la vittoria dell’oro della nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’ex generale ed europarlamentare della Lega aveva infatti dichiarato: “Non ho mai messo in dubbio chesia una bravissima atleta, italiana. Continuo a ribadire che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani. Ma non ho mai messo in dubbio la sua nazionalità, la sua bravura. Sono orgoglioso che gareggi per noi”.