Folorunsho per il Napoli non è incedibile | è nel mirino di un club di Serie A!

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il futuro di Michaelè sempre più in bilico. Nonostante il rinnovo, l’ex Hellas Verona potrebbe lasciare il. Sono ore calde per ilsul fronte mercato. La società azzurra è alle prese con diverse situazioni legate ai colpi in entrata e non solo. Infatti, la dirigenza si sta occupando anche di diverse operazioni in uscita. Attualmente, nella rosa sono presenti diversi esuberi che non rientrano in nessun modo nei piani di Antonio Conte. L’allenatore italiano ha le idee molto chiare e non intende scendere a compromessi nei prossimi mesi. A tal proposito, la società avrebbe deciso di assecondare le richieste dell’allenatore. Tale affermazione, non vale solo per i colpi in entrata, ma anche per quei calciatori che dovranno cercarsi una nuova sistemazione. Una zona di campo da sfoltire è certamente il centrocampo, ormai orfana di Zielinski, Cajuste e non solo.