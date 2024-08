Estate in notturna sulle Mura di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 - Ammirare la città dall'alto dellediin, quando le calde temperature estive diventano più miti e il cielo si illumina con la luce naturale della Luna e delle stelle. Tutti i venerdì fino al 20 settembre il camminamento in quota propone eventi speciali in, con partenza da Torre Piezometrica Porta Pacis e arrivo in piazza dei Miracoli. Venerdì 16 e 23 agosto 'by night sotto le stelle': i partecipanti saranno accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia, tutto a 11 metri di altezza, ricevendo in dotazione speciali luci ‘a collana’. Dalla storia della costruzione delledialla magia dei monumenti di piazza dei Miracoli passando per i Bagni di Nerone e altri scorci cittadini sempre con l'esclusiva visuale dall'alto. Partenze alle 21 e alle 21.