Elle King su suo padre Rob Schneider | il rapporto tossico e la polemica sulle drag queen alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 12 agosto 2024) La cantanteha parlato in un podcast delcomplicato con suo, il comico Rob, che ormai non vede da anni., che ha scelto come nome d’arte quello di sua madre, la modella London, ha raccontato che suola mandava nei campi estivi per obesi, per farla dimagrire, e anche le rare occasioni trascorse insieme sul set, erano puntualmente segnate da contrasti. Ellie ha anche preso le distanze dall’orientamento politico del, e dsue recenti posizioniperformance ddi Parigi 2024. Ellie, classe 1989, è intervenuta nel podcast Dumb Blonde di Bunnie Xo e ha parlato apertamente delcon suo, Rob, con il quale non parla da circa quattro anni. Per buona parte della sua infanzia,ha vissuto con sua madre e il suo patrigno in Ohio.