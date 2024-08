Diletta Leotta la nuova compagna di suo fratello è la ex di un corteggiatore di Uomini e Donne | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha dichiarato di avere sempre avuto un bellissimo rapporto, molto stretto, con suomaggiore Carmelo Mirko Manola. La notorietà della sorella ha successivamente ed inevitabilmente travolto anche la vita dell’uomo che, proprio in queste ore, è al centro del gossip in merito ad una sua. È nato a Catania il 3 febbraio 1979 e di professione è un noto chirurgo plastico. I due fratelli però non hanno lo stesso padre ma, nonostante ciò sono sempre cresciuti insieme, stabilendo così rapporto intimo e solido. Mirko, dopo essersi trasferito a Milano ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e successivamente ha aperto il suo studio medico. Ildellaperò ha spesso tenuto riservata la sua vita privata. Ciò che si è sempre saputo è che da settembre del 2022 è convolato a nozze con Irene Simeone.