Dieci sentieri per corpo e spirito Fra ville cascine e ciliegi secolari La verde Brianza esiste ancora

(Di lunedì 12 agosto 2024) A casa durante il periodo tradizionale delle ferie? Nessun problema: se cercate occasioni di svago e di refrigerio viene in vostro soccorso CamminaBriosco: si tratta di un libretto (ma è disponibile anche la consultazione online) curato dall’associazione culturale no profit Enjoy Briosco. Un lavoro accurato anche grazie a una collaborazione d’eccezione: quella di Domenico Flavio Ronzoni, docente, ricercatore, storico, fine conoscitore dellae anche attaccatissimo a questa terra, che ha sempre cercato di promuovere. La guida era stata presentata nei primi mesi dell’anno a Capriano e, mai come in questa stagione, viene utile a coloro che non vogliono annoiarsi tra le calde mura di casa. Propone 10 percorsi ad anello per tutte le necessità e per ogni grado di allenamento. L’anello del Beldosso e del Simonte può essere il giusto punto di inizio.