Crescono i salari italiani ma il pubblico resta indietro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli stipendiin Italia, di poco e non per tutti, ma aumentano e battonol’inflazione. Nel primo semestre dell’anno la retribuzione oraria media ha segnato un +3,1% rispetto a un anno fa (dati Istat). Ma l’incremento non è per tutti. A beneficiarne è soprattutto il settore privato e nelpesa ancora il mancato rinnovo dei contratti. In più c’è l’incognita dei lavoratori coinvolti nei tavoli di crisi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Qui la Cgil parla di “allarme”. A giugno l’aumento retributivo è stato dell’1,2% su maggio e del 3,6% rispetto a giugno 2023. L’aumento tendenziale è stato del +4,9% per i dipendenti dell’industria, del +3,7% per quelli dei servizi privati e del +1,6% per i lavoratori della pubblica amministrazione.