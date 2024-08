Coppia di turisti pianta l’ombrellone in mezzo alla spiaggia Agli agenti | | Concessioni scadute restiamo qui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Duenoin riva al mare in uno stabilimento di Marina di Carrara, il concessionario chiama la Capitaneria di porto, poi arriva anche la polizia municipale, ma i due argomentano le loro ragioni con decisione, adducendo che lesono, e restano sull’arenile. È successo in uno stabilimento balneare dove due giovani, uno svizzero e una comasca, dopo aver pranzato nel ristorante di un lido, hanno deciso di scendere inper qualche ora di relax. E’ intervenuto il concessionario del bagno per invitarli a spostarsi, ma loro non hanno indietreggiato e quindi sono arrivati gli uomini in divisa della capitaneria. "Lebalneari sonoa dicembre e noi di qua non andiamo via perché la direttiva europea è superiore ad una ordinanza comunale" hanno ribadito i due