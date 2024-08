Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati | È una decisione dolorosa che abbiamo preso perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Come un temporale improvviso in questo cocente agosto è arrivata la notizia della separazione fra. Ieri sera alcune particolari mosse sui rispettivi profili social della coppia avevano allarmato i fan. Diversi utenti avevano notato che dai propri account Instagram l’influencer e il calciatore appena sbarcato al Milan avevano tolto il tag del proprio coniuge, la foto profilo in cui apparivano insieme e dai post fissati in alto erano scomparsi quelli le immagini della coppia.ha inserito tre foto con la casacca rossonera. La modella invece tre foto in cui appare da sola in momenti di vita quotidiana. In poco tempo il rumor in merito a una presunta crisi fraha iniziato a fare il giro del web e delle cronache rosa. Purtroppo è di pochi istanti fa la conferma arrivata direttamente dall’account Instagram del calciatore rossonero.