Agricoltura Cia Campania | Dichiarare in Regione lo stato di calamità per la siccità

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è una emergenza del nostro territorio, è la stessa di tante aree del Sud. L’emergenza’ sta colpendo in modo grave le aziende zootecniche e agricole della intera”. Lo dice Raffele Amore, Presidente Cia. “Pensavamo – spiega – di essere immuni non è così. Ci sono criticità per la viticoltura, la olivicoltura, la zootecnia, la castagnicultura e le ortive. Chiediamo alla, come altri stanno facendo, di valutare la possibilità dilodi. I danni sono evidenti, vanno monitorati e ad essi va data adeguata risposta. Laha spesso dimostrato sensibilità, siamo fiduciosi”. “In questa fase, ed è un nostro appello accorato ai Prefetti ed alla Protezione Civile, va seguito il rischio incendi che non è scollegato dalla questione sollevata”.