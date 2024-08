Agility Dog primo posto per Storari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si chiama Aldo, ha 71 anni e da un anno risiede a Prignano il nuovo campione del mondo di categoria nella specialità dell’dog, sport cinofilo che consiste nell’affrontare con il cane un percorso ad ostacoli e concluderlo senza penalità nel minor tempo possibile. Nei giorni scorsiha partecipato alla prima edizione del campionato del mondo SOAWC over 55/6 che si è svolta a Opglabbeek, in Belgio, conquistando ben due medaglie d’oro grazie alla sua "All you need is love", detta più brevemente "Joy", una border collie femmina di 9 anni. In particolare,ha trionfato sia nella combinata individuale della categoria over 65 su 40 binomi partecipanti, sia nella combinata a squadre formata da quattro binomi, su 35 squadre partecipanti.