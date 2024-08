Aggredisce e molesta due donne al parco | giovane nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Assisi, 12 agosto 2024 - Nel giro di pochi giorni ha palpeggiato dueal, per poi fuggire in bicicletta. Ma per l'uomo, un 30enne albanese, è arrivata la resa dei conti. I Carabinieri di Bastia lo hanno denunciato per il reato di violenza sessuale continuata nei confronti di due. Ai primi del mese, l'uomo ha seguito una donna nei pressi del percorso verde di Bastia Umbra e dopo averla importunata verbalmente, l’ha palpeggiata prima di darsi alla fuga con una bicicletta. A distanza di pochi giorni l’episodio si è nuovamente ripetuto: una ragazza a passeggio con il cane è stata aggredita alle spalle dallo sconosciuto che, sempre in sella ad una bici l’ha palpeggiata prima di fuggire. Entrambe le vittime hanno sporto denuncia, fornendo una descrizione univoca e dettagliata dell’individuo.