WWE | Dirigenti molto soddisfatti della coppia Liv Morgan Dominik Mysterio

(Di domenica 11 agosto 2024) SummerSlam non ha disatteso in quanto ad emozioni, e se ovviamente le prime pagine sono state monopolizzate dal ritorno dell’OTC Roman Reigns, grande attenzione l’ha catturata anche l’atteso split del Judgement Day, soprattutto per il tradimento diin favore di Liv, con la quale ora fa. Promossi a pieni voti Secondo quanto riportato da PWInsider, iWWE sonochimica tra Livormai fissa che sta ricevendo “voti alti”, colpendo i piani alti per quanto stiano funzionando bene sullo schermo. Questa settimana, in un dark match dopo SmackDown,hanno ulteriormente ostentato ai fan la loro storia d’amore (ovviamente in keyfabe), sviluppando ulteriormente il loro legame al pubblico.