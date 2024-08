Veleten il soldato-calciatore ucraino | Abbiamo visto l’inferno Questa è una guerra contro tutta l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Repubblica ha intervistato Vladyslav, 21 anni, centrocampista della nazionale U23 dell’Ucraina.ha anche combattuto al frontei soldati russi. La nazionale si è qualificata per queste Olimpiadi. Purtroppo però è uscita presto dal torneo anche se il vero obiettivo era dimostrare che nonostante l’invasione russa e la, il pallonenon ha smesso di esistere.: «Ho prestato servizio nelle forze di difesa ucraine per 7 mesi» Une un. «Ho prestato servizio nelle forze di difesa ucraine per 7 mesi. La nostra base era vicino a Kramatorsk. All’inizio dell’invasione russa, la nostra brigata di difesa territoriale era di stanza a Kiev. Poi, all’inizio dell’estate 2022,fatto un mese di addestramento.