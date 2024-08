Stretta sulla sicurezza Picchia giovane in piazza e si ribella alla polizia Fermato con il taser

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Centocinquanta identificati, di cui oltre 30 con precedenti, due bar sanzionati e tre ordini di allontanamento. Questo il bilancio dei servizi straordinari messi in campo dquestura, d’intesa col Comune e in partenariato con lalocale, e murati al mantenimento dell’ordine e dellapubblica nella città di Lucca. L’azione si è sviluppata con un penetrante controllo del territorio finalizzato al rintraccio di clandestini e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della stazione,San Michele, viale Luporini, viale Puccini, via dei Borghi,Santa Maria e vie limitrofe e via della Cerbia. Al termine delle operazioni – che si sono svolte in orario serale e notturno – sono state identificate circa 150 persone, di cui più di 30 con precedenti penali.