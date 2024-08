Se usi questi dolcificanti molto comuni stai rischiando la vita | l’avvertimento dei medici

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) L’utilizzo deisi è diffuso in modo esponenziale e molti non hanno considerato quelli che potevano essere i rischi. Non solo pro ma anche contro, sono arrivati sul mercato come “salvezza” per ere l’utilizzo dello zucchero classico. Un’alternativa utilizzata per chi era a dieta o aveva delle particolari restrizioni alimentari. Al principio le tipologie erano poche, poi si sono diffuse a macchia d’olio con opportunità di ogni tipo.pericolosi per la salute: quali sono rischiosi (cityrumors.it)Alla fine dopo analisi, studi e considerazioni del mondo scientifico è emerso un lato del tutto inaspettato della medaglia. Inon sono affatto l’alternativa salutare come si potrebbe immaginare e possono essere un concreto pericolo per la salute, come indicato dai