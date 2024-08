Ribaltone Red Bull e scossa in Formula Uno | colpo di scena per Verstappen

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024) Non è un periodo facile per la Rede per il campione del mondo in carica Max. Presto potrebbero esserci nuovi cambiamenti. Rispetto all’inizio di stagione sono cambiate tante cose inUno. La Redera partita alla grande, tutti immaginavano l’ennesima situazione venutasi a creare negli ultimi anni e invece è cambiato tutto. Il dominio della scuderia austriaca è venuto meno e c’è grande lotta per il titolo con quattro squadre in lizza per la vittoria finale.Red, ora cambia tutto (Lapresse) IlveggenteIl Mondiale piloti vede ‘Super’ Maxancora in netto vantaggio; nonostante l’assenza di vittorie il pilota ha approfittato del grande equilibrio con nessuna squadra che ha dominato sulle altre e Max ha ancora un buon vantaggio su Lando Norris e Oscar Piastri.