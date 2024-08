Perché Israele lotta per la sopravvivenza | l' analisi di Verderami | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "In questo momento gli israeliani stannondo per lae naturalmente stannondo anche contro la forza mediatica che è impattante, che è quella dei terroristi di Hamas": a dirlo il giornalista Francescoin collegamento con Stasera Italia su Rete 4 in riferimento alla guerra ancora in corso in Medio Oriente tra Tel Aviv e Hamas a Gaza. Sui terroristi, poi, la firma del Corriere della Sera ha detto che "danno delle cifre (morti e feriti dei raid israeliani, ndr) che non sono riscontrabili e riscontrate". "Tra l'altro - ha poi aggiuntoriferendosi a uno degli ultimi raid di Tel Aviv su una scuola a Gaza - vorrei ricordare che purtroppo per i ragazzi di Gaza la scuola da molto tempo non è funzionante. Il problema politico è che il governo israeliano non intende lasciare la presa finché i terroristi di Hamas non accetteranno questa trattativa.