Parigi 2024 gli ori italiani sono 12 | solo a Los Angeles di più

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 ago. (askanews) – Dodici ori: il bilancio italiano per quanto riguarda le medaglie più pregiate alle Olimpiadi diè il secondo di sempre.a Losnel 1984 si era fatto meglio, con 14 vittorie olimpiche, ma in quell’occasione, in piena Guerra fredda, non parteciparono ai Giochi i Paesi dell’Est Europa legati all’Unione Sovietica, nazioni che avevano atleti di primo piano in molte discipline. I 12 delvalgono moltissimo, come i 10 di Tokyo, che sembravano un traguardo difficile da superare. In totale le medaglie azzurre nella spedizione francese40, come tre anni fa in Giappone, ma, appunto, con due titoli olimpici in più. L'articolo, gli ori12:a Losdi più proviene da Ildenaro.it.