Pagelle Conte per ora fa l’aziendalista col mal di pancia Anguissa fatica Raspadori è un equivoco

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledi Napoli-Modena 4-3 di Coppa Italia, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. L’ultimo epurando del giacobinismo direspinge due rigori nell’epilogo della lotteria e ribalta il suo fato almeno per questa di notte di San Lorenzo: le stelle cadono e il giovane Meret si rialza dai suoi atavici dolori. Del resto, traslocare in un amen dalle stalle alle stelle è una legge fondamentale del calcio come sentimiento. Non solo: nei precedenti novanta minuti, c’è pure Santa Traversa che lo assiste amorevolmente sulla Palumbella vendicativa del modenese nativo di Mugnano – 8 DI LORENZO. Anche stasera l’Eurocapitano che fu ricomincia da centrale di destra e ogni fuga in avanti cancella un pezzettino (e sono tanti) dell’incubo che ha vissuto durante il Regno Oscuro dei Tre Allenatori e del Duce Aurelio.