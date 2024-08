Michelle Hunziker in tuta da arrampicata la vacanza in montagna con Serena Autieri

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 agosto 2024)sta vivendo un periodo di meritata, dopo gli impegni televisivi, che l’hanno vista protagonista di diversi show di successo, comeImpossible e Io Canto Family, dove ha dato prova di tutta la sua bravura. Di recente, la conduttrice televisiva ha anche condotto uno speciale evento musicale, che andrà in onda su Canale 5, ed era incentrato sulla brillante carriera di Andrea Bocelli, con la presenza di diversi ospiti internazionali. Prima di riprendere i suoi impegni televisivi, però,ha deciso di passare del tempo spensierato con alcune delle persone a lei più care, organizzando unaincon le figlie Sole e Celeste Trussardi e l’amica di sempre:. Per l’occasione, la showgirl ha sfoggiato un look da vera esperta di sport montani.