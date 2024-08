Lukaku-Napoli la società vuole chiudere l’operazione | De Laurentiis studia una nuova formula!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Il futuro di Romeluverrà deciso nelle prossime ore. L’attaccante belga è sempre più vicino al. La stagione delè iniziata ufficialmente, e la prestazione della squadra non è stata esaltante. Gli uomini di Antonio Conte hanno battuto il Modena ai rigori, ma non senza difficoltà. Uno dei reparti più “delicati” è senza dubbio l’attacco, il quale vede l’assenza di Victor Osimhen. Quest’ultimo, con ogni probabilità, lascerà la squadra anche se la situazione è tutt’altro che semplice. La dirigenza sta lavorando proprio in questa direzione. Infatti, l’addio del nigeriano è cruciale per fare spazio ad un nuovo interprete. Il prescelto è ormai chiaro: Romelu. L’attaccante di proprietà del Chelsea è pronto al ritorno in Italia, dove ritroverebbe il suo allenatore “preferito” Antonio Conte.