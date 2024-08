LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 1-1 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | primo set vinto dal russo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Ancora la prima a cavare d’impaccio. 40-30 Slice e dritto a campo aperto. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Ace. 0-30 Gran borsata di dritto di. 1-0 Gran rovescio lungolinea del ligure. 40-30 Bordata dicon il dritto. 40-15 Altra prima diche gli dà il punto. 30-15 Prima alla “T”. 15-15 Sbaglia di rovescio in difesa l’azzurro. 15-0 Servizio vincente6-4! Non risponde di rovescio l’azzurro. Si chiude unparziale in cui ilha servito decisamente ad altollo. 40-30 Il nastro porta via il dritto inside out del. 40-15 Prima vincente. 30-15 Largo il dritto di. 30-0 Coriaceo ilin difesa, forza l’errore di rovescio del ligure. 15-0 In rete il dritto dell’azzurro. 4-5 Tiene ancora la battuta, ilservirà a breve per il 1° Set.