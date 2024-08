L' Italvolley femminile è d' oro | le americane sconfitte 3-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - L'Italia della pallavoloha conquistato una meritatissima e storica medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre del volley hanno piegato gli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-18; 25-20; 25-17) al termine di una partita durata 73 minuti dominata sin dall'inizio. Una prestazione incredibile per le ragazze di Julio Velasco, le 'Velasco Girls'. Una giornata memorabile per la pallavolo italiana: dalla prima partecipazione a Sydney 2000 la squadranon aveva mai conquistato una medaglia olimpica e, mai alle Olimpiadi, la pallavolo azzurra (uomini compresi) aveva conquistato la medaglia d'oro.