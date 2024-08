Le forze stranieree il mancato riferimento ai fascisti | perché l’assessore leghista Sertori è stato fischiato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) MILANO - Commemorazione e polemiche all’80esimo anniversario dell’eccidio di piazzale Loreto, da cui sono passati 80 anni. Prima la frecciata-indiretto al generale Roberto Vannacci del presidente dell’Anpi Provinciale di Milano, Primo Minelli, che senza citarlo ha parlato di chi “inneggia alla Decima Mas nel silenzio di quasi tutte le istituzioni”. Poi si è scatenata la bufera sulla frase deldella Regione Lombardia Massimoche durante il suo discorso ha parlato di 15 uomini fucilati da “di occupazione straniera”. Lo stessosu Facebook in un post ha fatto poi fattoa “quindici patrioti partigiani fucilati da un plotone di militie SS” e rispondendo a una domanda del Tgr, ha affermato: “Io sono antifascista, non ho problemi a dirlo”. Una risposta che non per tutti basta a rimediare.