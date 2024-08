Karina Cascella dice NO al Grande Fratello | trattativa bloccata e attacchi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 11 agosto 2024)è stata al centro delle attenzioni dei media dopo aver confermato di aver partecipato al provino per diventare concorrente del. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, laha condiviso dettagli inediti sul suo provino per il. Dopo settimane di voci, l'influencer ha spiegato di essere stata contattata dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, così come era già successo in passato per L'Isola dei Famosi. In particolare, ha raccontato di aver partecipato a una chiacchierata informale con gli autori e Signorini, durante la quale ha scoperto un lato genuino e disponibile del conduttore, rimanendone positivamente colpita. Nonostante l'incontro positivo,ha deciso di rifiutaree non proseguire con laper diventare concorrente della nuova edizione.