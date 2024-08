Julio Velasco il guru che ha preso una squadra in macerie e l’ha resa invincibile E anche l’incubo di Atlanta è cancellato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Non è mai finita finchè non è finita. L’oro olimpico era il tassello che mancava per completare un fantastico mosaico, per entrare nella leggenda dello sport italiano, lui,, che italiano non è ma che merita di essere considerato italiano a tutti gli effetti per quello che ha fatto. Non era il suo cruccio perchè sapeva che quelle sconfitte arrivate negli anni ’90 non avevano cambiato la sua vita sportiva, non avevano tolto nulla al suo grande percorso ma Barcellona emeritavano in qualche modo un riscatto che è arrivato 32 e 28 anni dopo, quando forse nelui credeva potesse accadere. Un anno fa non andava niente bene. La Fipav non ha capito che non si poteva andare avanti con un tecnico che non era più in sintonia con buona parte del gruppo e allungando il regno di Davide Mazzanti ha sbandato, ha rischiato di mandare all’aria il lavoro di anni.