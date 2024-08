Istituti per madri detenute Tante straniere e analfabete | Molte hanno subìto traumi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Oltre il cancello spuntano i giochi. Dentro, sulle pareti colorate, tanti disegni. Ma ci sono cancellate tutt’attorno, nella “terra di mezzo“ che si cerca di rendere sempre più simile a una casa per addolcire quello che è un luogo di detenzione: è l’Icam, Istituto a custodia attenuata perin via Macedonio Melloni, il primo in Italia (e in tutto sono quattro), parte del polo penitenziario di San Vittore. È in un edificio a sé, con camere ampie e spazi comuni. Adesso ospita otto donne che stanno scontando una pena, con accanto i loro bimbi (dai nascituri fino a piccoli che frequentano le elementari). Quante sono, le ospiti dell’Icam in Italia? Attualmente 21, con 24 figli detenuti nelle stesse strutture.donne, tra i 25 e i 45 anni, che spessoun passato di maltrattamenti in famiglia.