Israele teme la black cloud | l’attacco in simultanea da Iran Libano Yemen e Iraq

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma, 11 agosto 2024 – Tensione sempre altissima in Medio Oriente.resta sotto la minaccia deldell’dopo l’uccisione, la scorsa settimana, del leader di Hamas ammazzato a Teheran. Non solo. Tensioni anche sul confine con, con Hezbollah, econ i combattenti Houti. E non si placano le polemiche perisraeliano, l’ennesimo, su una scuola a Gaza. Un attacco nel quale sarebbero morti un centinaio di civili. Maritiene che l’edificio ospitasse un centro di comando di Hamas. Mousavi, nessun futuro percon Sinwar capo di Hamas