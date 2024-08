Il Tolosa fa muro e non molla Logan Costa Dietro l’angolo c’è il Newcastle con 25 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Salvo sorprese, il difensore centrale non arriverà a stretto giro di posta: ovvero non tra oggi e domani e forse neppure in settimana. L’ultima offerta per(23) delnon ha sbloccato l’impasse. Il motivo è presto detto: i 12più 3 di bonus con 20 per cento sulla futura rivendita non ha convinto i francesi, perché è arrivato loro un sondaggio dall’Inghilterra, più precisamente dal, che è a caccia di un difensore centrale e ha circa 20-25di budget. Che l’Inghilterra scompagini le carte del mercato è risaputo: ha messo sul piatto 50per Calafiori, per il quale in Italia nessuno avrebbe potuto o voluto investire più di 30. Ulteriore dimostrazione di forza è arrivata dal West Ham, che ha scippato Todibo alla Juventus.