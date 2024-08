Il Napoli è già una squadra di Conte ora però la società segua le sue indicazioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilè già unadi, ora servono scelte brutali e perentorie della(in)Efficacia e identità Mai come questa volta è giusto iniziare con parole/frasi brutali, perentorie: Antonionon può essere soddisfatto di com’è andata-Modena. Per il risultato, naturalmente, ma anche per il modo in cui è maturato. La sua, infatti, si è mostrata monocorde e quindi prevedibile nella sua proposta offensiva. Di conseguenza, come accade sempre in situazioni del genere, è stata inefficace. Per non dire evanescente. Sì, è vero: ilha controllato la partita attraverso il possesso, ha manifestato già degli automatismi tattici interessanti – ovviamente ne parleremo – e ha concesso poco, alla fin fine.