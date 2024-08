Il feudo della Brianza Archi spade e catapulte | Noi cavalieri del Medioevo diamo vita ai libri di storia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Sono studiosi, atleti, artigiani, sarte, costumisti, tutti uniti da un’unica grande passione: lamedievaleloro. Dal 2003 l’associazione culturaleMedievale - Compagnia del Corvo, con sede a Giussano, rappresenta una realtà consolidata sul territorio, proponendo rievocazioni storiche con costumi, armi, prodotti e rappresentazioni fedeli dell’epoca, frutto dell’ingegno e del lavoro degli stessi associati. "Siamo in 25, ma tutti molto appassionati – garantisce il presidente diMedievale, Renato Maria Diforti –. C’è chi si occupa di ricerca storica, da laureato in materie umanistiche, chi come me con le proprie mani produce armi dell’epoca, comee frecce o oggetti e suppellettili vari, e chi ancora disegna e tesse i vestiti, rispettando i canoni dell’abbigliamento brianzolo dell’epoca".