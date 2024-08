I fossili in Groenlandia rivelano una minaccia terribile per l’umanità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 agosto 2024) Gli scienziati avvertono il mondo sulle pericolose conseguenze che itrovati in alcune calotte dellapossono avere Laè una vera e propria miniera die minerali. Una terra che a livello storico nasconde segreti preziosi. D’altronde, in questi territori gli scienziati hanno scoperto nel passato resti di piante e insetti, nascosti sotto una calotta di ghiaccio profonda tre chilometri verso il centro dell’isola. Ritrovamenti che forniscono una prova chiara che quasi tutto questo vasto territorio era verde milioni di anni fa, quando nell’atmosfera i livelli di carbonio erano molto più bassi rispetto a quelli di oggi. In una ricerca pubblicata negli Atti della National Academy of Sciences, alcuni scienziati hanno approfondito il tema dell’evoluzione del territorio, facendo una scoperta inaspettata.