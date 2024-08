Gli stipendi crescono del +31% soprattutto nell’industria e nei servizi privati Pa al palo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Istat certifica una crescita dei salari in Italia, nella misura del +3,1%,nel settore privato rispetto al pubblico. La rilevazione sulla retribuzione oraria media riguarda il periodo gennaio-giugno 2024 rispetto allo stesso arco del 2023. Nel privato, in particolare, gli esperti dell’Istituto hanno osservato che, nel secondo trimestre dell’anno, i salari sono aumentati del +4,1%. Questo aumento è più alto rispetto all’inflazione, che è cresciuta dello 0,9% secondo l’indice Ipca. Ciò, per i consumatori, si traduce in un piccolo recupero sul potere d’acquisto. Crescita dei salari in Italia I salari aumentanonel comparto industriale sul quale pesano positivamente i rinnovi contrattuali. Anche il terziario ha beneficiato di un aumento.