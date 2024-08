FOTO – Bisseck ancora fra i migliori in Chelsea-Inter | Prontissimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)ha chiuso un gran precampionato con una prestazione di sostanza in, dove ha avviato l’azione del momentaneo vantaggio. Il difensore mostra la sua carica via Instagram. ELEMENTO PRINCIPALE – Dei giocatori dell’visti all’opera nel precampionato (finalmente) finito questo pomeriggio chi spicca è senza dubbio Yann. In tutte le prestazioni di queste amichevoli ha fornito un gran contributo, segnando anche contro il Pisa. Questo pomeriggio, in, oltre a giganteggiare in difesa si è anche preso il lusso di avviare l’azione dello 0-1, con la discesa palla al piede poi rifinita da Joaquin Correa per il gran sinistro all’incrocio di Marcus Thuram. Una crescita continua quella di, che inizia il suo secondo anno in nerazzurro con la sensazione di essere pronto a prendersi un ruolo di primo piano.