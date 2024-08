Fofana | Inter grande squadra lo sanno tutti! Ma buona reazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Il centrocampista del Chelseasi è espresso al termine dell’amichevole tra Blues eallo Stamford Bridge. Nessun dubbio sugli avversari.– Wesleyha parlato del suo rientro dopo l’infortunio al crociato e ha commentato il pari contro l’. Le sue parole ai canali ufficiali del Chelsea: «Mi sento molto bene e molto felice. Dopo tanto tempo, è stato anche un po’ emozionante, ma mi godo il momento. Quando non giochi è dura, ma mi sono concentrato lavorando bene per arrivare a questo momento. Ho giocato 17 minuti, ci vorrà del tempo per ritornare al 100%, ma lavoro per questo. Il test è stato molto probante perché l’due anni fa è arrivata in finale di Champions League ed è una. Lo. Abbiamo preso un gol ed è sempre difficile reagire, ma abbiamo avuto unagiocando anche un buon calcio».