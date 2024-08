Dietro la mania dei kit minimali e retrò del calcio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Se, come noi, presti troppa attenzione alle nuove uscite di kit ogni estate, allora avrai notato una tendenza degli ultimi due anni che non accenna a scomparire. I club di tutto il mondo stanno ricorrendo sempre più a stemmisti per le loro divise, sia disegnando nuovi stemmi sia riproponendo design più semplici e