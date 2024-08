Conte in conferenza | Non bisogna accontentare Conte ma il Napoli! Ripulito un po’ di scorie…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Parole schiette e molto incisive, quelle di Antonioche ha parlato instampa dopo la partita tra il suoed il Modena. Antonioha parlato instampa dopo il match di Coppa Italia, col passaggio del turno avvenuto soltanto ai calci di rigore: “È stata una partita dove vai a vedere il possesso palla, ma non sono d’accordo quando se ne parla, io invece vado a vedere i tiri in porta. Ma siccome ne parlano tutti, dico che abbiamo avuto il 75% di possesso palla e fatto 28 tiri. Ecco, davanti a questi numeri si devono fare delle riflessioni. Al netto del caldo, che valeva per entrambi, anche se è più facile quando ti difendi e basta. Se fai 28 tiri e zero gol, allora qualcosa non va. Dobbiamo migliorare, così come difendere meglio sulle ripartenze. Oggi mi sarebbe piaciuto fare qualche gol anche per dare qualche gioia ai nostri tifosi.