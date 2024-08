Chelsea-Inter il test principale del percorso amichevoli oggi alla fine

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)completa il programma delleprecampionato. Alle 16 ora italiana la partita di Stamford Bridge conclude la preparazione, una sorta di prova generale in vista del Genoa. IL COLLAUDO – Confinisce la serie di. È la sesta, dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non certo unscintillante, ma fino aè possibile fare esperimenti e anche passaggi a vuoto senza pagare dazio. È da sabato che la squadra di Simone Inzaghi non potrà più sbagliare, con la partita contro il Genoa che apre la Serie A. Per questo, contro ilche ha una rosa extralarge e sta ancora prendendo giocatori a suon di milioni, l’deve dimostrare di aver sistemato gli errori. Che magari necessiteranno anche di un aiuto dal mercato, ma che mercoledì contro l’Al-Ittihad si sono fatti notare in maniera un po’ troppo eccessiva.