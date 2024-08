Biden ' l' accordo per la tregua a Gaza è ancora possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Per Joel'per un cessate il fuoco a"è". Lo ha detto Joein un'intervista alla Cbs registrata prima che fosse pubblicata, giovedì scorso, la dichiarazione congiunta con Egitto e Qatar che invitava Hamas e Israele a tornare al tavolo delle trattative. "Il piano che ho messo insieme, approvato dal G7 e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, èfattibile. Sto lavorando letteralmente ogni singolo giorno con tutta la mia squadra per fare in modo che ciò accada e per evitare l'escalation in una guerra regionale, ma ciò può facilmente accadere", ha dettol'ex presidente.