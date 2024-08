WWE | Jacob Fatu assente da SmackDown Freebird Rule per la Bloodline?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 agosto 2024) Il main event di SummerSlam ci ha lasciati con un dubbio in merito alle condizioni fisiche di Solo Sikoa e cioè quanto sia grave o meno il suo infortunio. Stando a recenti voci trapelate prima della normale messa in onda diè stato visto camminare e in normali condizioni dopo SS, ma la compagnia vuole vendere il suo infortunio on screen. Per questo motivo la scorsa notte la nuovaha fatto il suo ingresso nell’arena solo con Solo Sikoa e i GoD. Tonga Loa ha fatto il suo ingresso tenendo tra le mani il titolo di coppia WWE, fattore che lascia presagire la possibilità di unacon le cinture. "If it wasn't for @WWERomanReigns, I would've been champion."Solo Sikoa is demanding a rematch from @CodyRhodes!! #pic.twitter.