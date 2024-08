Vannacci il mio posto e il mio futuro è nella Lega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Non so cosa succederà in, da buon incursore mi tengo aperte tutte le strade, ma oggi il mio. Sono stato candidato, per quanto indipendente,e sono stato eletto nelle file della. E questo è ilche vede la mia attività politica". Così il generale Robertoa una festa organizzata dallaa Pontida, dopo le voci sulla possibilità che il suo movimento diventi un partito e i malumori della base del Carroccio. "Cito L'avvelenata di Francesco Guccini. 'Io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista'. Ultimamente mi rappresentano con qualsiasi nefandezza e l'ultima è quella della persona che si vuole creare il proprio partito" ha aggiunto, accolto dagli organizzatori dellacon un lungo elenco del suo cv accademico e militare.