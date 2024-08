Tamberi sfinito dalle coliche | eliminato a 2 27 e scoppia a piangere Fantastico l’altro azzurro Stefano Sottile | arriva a 2 34 ed è quarto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcoalla fine ha dovuto arrendersi nella sfida con il suo corpo. Ha superato l’ennesimo ricovero in ospedale per un’altra crisi direnali, ma in finale il campione del salto in lungo è stato comprensibilmente la controfigura di se stesso. Era il favorito e invece si ferma all’11esimo posto, dopo aver fallito per tre volte la quota di 2.24 che in giorni normali avrebbe superato di slancio. Gimbo – portabandiera dell’Italia, marchigiano di Offagna, 31 anni, tesserato con le Fiamme Oro – dopo l’eliminazione si è lasciato andare a un pianto accompagnato a un abbraccio agli amici che lo hanno sempre seguito fin qui nelle gare internazionali.