Sampdoria-Como Pirlo | La proprietà ha costruito una squadra di alto livello

(Di sabato 10 agosto 2024) “Laha fatto unadisenza ombra di dubbio, ora spetta a noi fare un grande lavoro come hanno fatto i nostri dirigenti. Sono arrivati tantissimi giocatori di grande, anche come struttura ed esperienza. Laè cambiata e c’è un bell’ambiente. Sono stati scelti giocatori che sanno come si fa a vincere la serie B“. Lo ha detto l’allenatore della, Andreaalla vigilia della partita dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il, neopromossa in Serie A. Una prova generale per il campionato ma anche l’occasione per regalarsi il derby di Coppa Italia col Genoa, reduce dal successo sulla Reggiana: “Sarebbe bello, anche perché vorrebbe dire aver vinto la partita di domani”. Il match è in programma alle 20:45 di domenica 11 agosto al Ferraris.: “Lahaunadi” SportFace.