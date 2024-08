Rimini pronto al valzer di coppa Dentro o fuori contro l’Arzignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Ha sicuramente la curiosità di vedere all’opera il suo, ma ha anche la voglia di vedere semplicemente dei progressi. E’ tempo diItalia questa sera al ’Romeo Neri’Valchiampo. Un antipasto del campionato che stuzzica l’appetito di Antonio Buscè. "Questa è una fase di rodaggio, è normale che sia così – dice subito l’allenatore dei biancorossi – Ma ultimamente, con i carichi di lavoro non più elevatissimi, ho visto la squadra più brillante. Questo è il momento in cui avere tutto a norma è impossibile. Anche se mi aspetto di vedere qualcosa in più, soprattutto per quel che riguard dell’intensità".un avversario che resta un po’ un punto interrogativo. "Non abbiamo avuto troppe notizie – dice – Ma la cosa che interessa ora, e sarà quasi sempre così, è lavorare su noi stessi". Buscè è concentrato sul